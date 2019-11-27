كأنهم توائم... نجوم بوليوود وأشقائهم لن تستطيع التفرقة بينهم (صور)

كثيرا ما قد نصادف بعض الأشخاص يشبهون بعض للغاية، وكأنهم توائم، الأمر الذي يعد مثيرًا للتعجب جدًا، خاصة عندما لا يكونوا أشقاء أو توائم فعلًا.

وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المشاهير، فالعديد من أبرز نجوم بوليوود لا نعلم أن لديهم أشقاء يبدون نسخة عنهم بشكل صادم، رغم أنهم ليسوا توائم، مثل النجمة شيلبا شيتي او النجم أنوبا خير، ومن خلال مجلات "بوليوود تشاديز" و"ديلي هانت" و"بوليوود بابل".

شيلبا وشاميتا شيتي

تلفت النجمة شيلبا شيتي (44 عامًا) الأنظار دائمًا بجمالها ورشاقتها، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين، أن شقيقتها الصغرى "شاميتا" (40 عامًا) تتمتع بجاذبية خاصة من نوعها أيضًا، خاصة أن كلا النجمتين تبدوان مثل التوأم.

علي ودانيل ظفر

بالإضافة إلى مدى التشابه الكبير بينهما، يعشق كلا من "على" (39 عامًا) وشقيقه الأصغر "دانيل"، الغناء والتمثيل، وكما تُظهر الصورة، فهما يبدوان كالتوأم.

أنيل وسانجاي كابور

بالإضافة إلى موهبته القديرة في التمثيل، دائمًا ما يثير النجم "أنيل كابور" (62 عامًا) الحيرة عند ظهوره برفقة شقيقه المنتج "سانجاي" (54 عامًا)، فعلى الرغم من فارق السن بينهما، إلا انهما يبدوان كالتوأم تمامًا.

أنوبام وراجو خير

يعد التمييز بين أنوبام وشقيقه راجو بمثابة مهمة صعبة للغاية، فلولا فارق السن بينهما، إذ يبلغ أنوبام 64 من عمره وراجو عمره 62، لاقتنع الكثير من الأشخاص انهما توأم، خاصة أن كلاهما دخل في عالم التمثيل.

كاترينا وإيزابيل كيف

بالإضافة إلى الرشاقة والجمال، تبدو كلا من كاترينا (36 عامًا) وشقيقتها "إيزابيل" (28 عامًا)، وكأنهما توأمتان، ولا ينطوي ذلك على الشكل فقط، فكلتاهما دخلتا عالم التمثيل وعرض الأزياء أيضًا.

أمريتا وبريتيكا راو

دائما ما تثير الممثلة والعارضة الهندية "أمريتا راو" (38 عامًا) الجدل بكونها توأم الممثلة الصاعدة "بريتيكا" (27 عامًا)، ولكن على الرغم من الشبه الكبير جدًا والعجيب أيضًا بينهما، إلا أنهما ليستا توأمتان، حتى أن أمريتا سبق واضطرت في أحد المرات إلى تقديم بيان رسمي لنفي انهما توأمتان!

عامر وفيصل خان

على الرغم مما تظهره الصورة من تشابه مذهل، إلا ان عامر وشقيقه فيصل ليسا توأمان، فالفارق بينهما عام واحد، إذ يبلغ "عامر" 54 عامًا وفيصل عمره 53 عامًا، هذا ويعد حضور عامر على الشاشة أقوى لان فيصل يركز على الإخراج والإنتاج.

كانغانا ورانغولي رانوت

لا يعلم الكثيرين أن للنجمة الهندية "كانغانا رانوت" (35 عامًا)، شقيقة صغرى تدعى "رانغولي" وتشبهها بدرجة كبيرة.

هذا ويجدر بالذكر أنه قبل عدة سنوات، تعرضت رانغولي لهجوم بمادة حارقة على وجهها، وذكرت التقارير ان الواقعة حدثت على يد شخص رفضت خطوبته، كما يُذكر أنها خضعت لما يصل إلى 54 جراحية على مدار 5 سنوات.

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