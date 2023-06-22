كارول سماحة تقدم جرعة رومانسية في "نسخة مني"

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "نسخة مني" عبر قناتها على موقع "يوتيوب" قبل أقل من 24 ساعة، واستطاعت تصدر قائمة الأعلى تداولًا في موقع التغريدات "تويتر".

كارول سماحة تصدر أغنية "نسخة مني"

ومنحت كارول المستمعين جرعة حب مضاعفة في أغنيتها الجديدة التي حملت الطابع الرومانسي، وكان للفيديو كليب دورًا كبيرًا في ذلك؛ إذ غلب عليه هدوء الأجواء الريفية والديكورات الخشبية والشرفات المزينة بالورود والمطلة على الغابات الخضراء الشاسعة.

وطغت الحركات الرومانسية والأحضان في الفيديو المصوَّر، بالإضافة إلى المواقف الصغيرة المليئة بالعاطفة التي جمعت سماحة والمودل الذي شاركها تصوير العمل، من بينها لعبهم بالوسائد التي تتطاير منها الريش الأبيض، واستلقائهما إلى جانب بعضهما البعض منهمكين بالقراءة.

إشادات المتابعون

وحصدت الأغنية منذ طرحها على أكثر من 600 ألف مشاهدة، وحازت على إعجاب متابعيه الذين أثنوا على صوتها والفيديو المصور، فكتبت إحداهن: "الفنان الذي يملك هذه الخامة الصوتية المتميزة، التقنية الذكية، الاحساس العميق والاداء الراقي يدرك تماماً كيف ينقلنا بثقة ببساطة الكلمة واللحن إلى عوالم الرومانسية والجمال والحب".

وأضافت أخرى: "ارول أنتي الأولى و لساتك الأولى وراح ضلي الأولى ، كل الحب"، وتابعت أخرى: "كتير حبيت الغنية رومنسية و كلها عشق و غرام مع اني بحب صوت كارول بالخيانة و الانتقام اكتر.. نسخة مني بتنضاف ل قائمة الغرام اذا انغرمت".

كلمات أغنية نسخة مني



يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى