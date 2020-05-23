تركي آل الشيخ يحطم شاشة التلفاز..فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للمستشار ورئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ" وهو يحطم شاشة التلفاز بعد أن خسر مباراة كرة قدم.

الفيديو أظهر المستشار وهو يلعب برفقة صديقه، إلا أنه خسر أمامه فكان رد فعله بأن ضرب شاشة التلفاز وعلق بـ "اليد خربانه". مباراة "البلايستيشن" كانت جزء من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

الجمهور بدوره علق على الموقف بطريقة ظريفة، ومن بين هذه التعليقات "مرة عملت هيك ووالدي طقني وحرمني من المصروف"، واضاف آخر "رد فعله طبيعي لما تندمج باللعبة".الأمر لم ينتهي هنا، بل تصدر المستشار التريند في تويتر ضمن تفاعل كبير من الجمهور.

من جهة أخرى، يذكر أن الوضح الصحي للمستشار كان حرجاً وقد غادر بلاده برحلة علاجية إلى الولايات المتحدة واجرى عملية لـ إزالة ورم في الرأس بعد أن كان يعاني من نزيف متقطع وعدم إنتظام في النوم، كما أنه عانى من ضعف في ضخ الدم إلى الساقين.

يذكر أن المستشار كان قد أشرف على مهرجان الرياض الترفيهي الذي حقق نجاح هائل إستقطب الجمهور من كافة الدول وشارك فيه نخبة من الفنانين المحليين والدوليين، كما كان هنالك نشاطات ترفيهية مختلفة تناسب جميع الفئات العمرية.



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