كاريس بشار تُكافيء نفسها بجلسة تصوير مميزة.. بعد نجاحها الكبير بالموسم الرمضاني الماضي!

تألقت الفنانة السورية كاريس بشار بإطلالة بيضاء في احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ارتدت بشار فستان أبيض بدون أكمام مع ياقة عالية، تميز بطبقات الكشكش في قسمه السفلي، مع حزام باللون الفضي.

وتأتي جلسة التصوير هذه بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة السورية في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "سلاسل دهب" و"مسافة آمان".

تألقت الفنانة السورية في مسلسل "سلاسل دهب" بشخصية "دهب" الزوجة المخدوعة والتي تخسر ثروتها واملاكها بعد خداع زوجها مهيوب "بسام كوسا" لها، لتبدأ رحلة الانتقام واسترداد ممتلكاتها بالتعاون مع ضرتها زكية "ديما بياعة" ومساعدته رئيس المخفر كامل "سعد مينة".

فيما حققت بشار نجاح ملفت وباهر من خلال شخصية سراب الأم الأربعينية التي تجد نفسها وحيده بعد سفر زوجها جلال "جلال شموط" إلى الخارج من اجل أوراق الهجرة، لتتفاجئ بمرور سنوات على اتمامه الأوراق وتعيش صراع كبير ما بين وحدتها وتربيتها لابنتها الوحيدة روان "لين غرة"، فيما يستغل جارها حسام "عبدالمنعم عمايري" وحدتها هذه ليقيم علاقة معها بالرغم من زواجه من صديقتها نهاد "نادين تحسين بك"، وبعد عودة زوجها وانتهاء علاقتها تبدأ سراب مرحلة تانيب الضمير.

واستطاعت كاريس بشار لفت الأنظار اليها بهذا الدور الذي قدمته بشكل مميز وملفت، وأثبتت نجوميتها.

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