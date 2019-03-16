كارينا كابور ترفض الإفصاح عن راتب مربية ابنها؟

يحظى تيمور علي خان في بوليوود بنفس شهرة والده سيف علي خان ووالدته كارينا كابور ولكن هناك شخصية مشهورة جدًا أيضًا لا تكاد تخلو أي صورة لتيمور من دونها وهي مربيته التي تتواجد معه أينما ذهب.

تتمتع مربية تيمور علي خان بشهرة كبيرة ولها أيضًا معجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ميس ماليني الهندي، فإن متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي لطالما نشروا صور لتلك المربية مع نجل نجوم بوليوود وتساءلوا في عدة تغريدات عن الأجر الذي تتقضاه مقابل رعايتها لتيمور.

وعن ذلك السؤال، ردت كارينا كابور في إحدى البرامج الحوارية بأنها تدفع لها أجرًا أكثر مما يتقاضاه "البيروقراطيين"، رافضة الإفصاح عن راتب المربية.

وقالت إن سلامة طفلها لها أهمية قصوى وليس هناك ثمن لذلك، فليس هناك ثمن يضاهي سلامة طفلك.

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