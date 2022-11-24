موظف في Yeezy: كانيه وست عرض علينا صور عارية لـ كيم كارداشيان

كشف أحد العاملين في شركة "Yeezy" التي يمتلكها مغني الراب المثير للجدل "كانيه ويست" عن معلومة صادمة تتعلق بالأخير، وطليقته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كانيه ويست عرض صور اباحية لـ كيم كارداشيان

زعم هذا الموظّف والذي أجرى مقابلة خاصة بالعمل مع كانيه ويست خلال عام 2018 بان الأخير عرض صور اباحية لزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع خلال ذلك الوقت على الموظّفين وفريق العمل.

وادّعى هذا الشاب بأن المغني الهوليوودي "كانيه ويست" قد عرض فيديو جنسي اباحي لزوجته كيم كارداشيان وذلك لفريق العمل بأكمله في الشركة مما جعل الأمر غير لائق ومحرج للكثير من الموظّفين.

وأكّد كانيه ويست في وقتها بان زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان هي من أرسلت هذه الصور له، وكان المغني الهوليوودي يشارك هذه الصور والفيديوهات لزوجته مع الموظّفين ويقول: "انظروا ماذا أرسلت زوجتي لي".

كانيه ويست واثارته للجدل بتصريحاته

خلال وقت سابق كان كانيه ويست قد أثار جدلًا كبيرًا عندما اتّهم زوجته السابقة بأنها هي من قامت بنشر الفيديو الجنسي القديم الذي تسببت بشهرتها متعمدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهاجم كانيه ويست زوجته كيم ووالدتها كريس بان الفيديو الجنسي الخاص بها والذي كان سبب شهرتها لم يتم تسريبه وانما بالاتفاق بين كيم وراي ووالدتها كريس جينر من اجل الشهرة.

ويشار بأن كيم كارداشيان تقدّمت بطلب الطلاق من كانيه ويست في بداية العام الحالي وحصلت عليه بعد عدة اشهر وذلك بسبب كثرة المشاكل بينهما.