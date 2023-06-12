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كانييه ويست يستخدم النساء العاريات كأطباق سوشي.. وغضب لتواجد ابنته

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 12 حزيران / يونيو 2023 - 11:32
كانييه ويست ونورث ويست
كانييه ويست ونورث ويست

يعرف النجم العالمي كانييه ويست بغرابة أفكاره وجنونه اللامتناهي، إذ لا يمكن لأحدهم تصور ما خطوته القادمة، وحفل عيد ميلاده الـ46 أكبر مثال على ذلك.

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نساء عاريات في عيد ميلاد كانييه ويست

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصرفات كانييه ويست، بعد انتشار مقاطع فيديو متداولة من حفل عيد ميلاده الغريب، إذ شوهدت نساء عاريات مستلقيات على طاولات خشبية، بينما أجسادهن العارية ممتلئة  بأطباق السوشي المتنوعة.

ممارسة نيوتيموري اليابانية

وأشارت إحدى الحسابات إلى أن هذه الممارسة تعرف باسم "نيوتيموري"، إذ نشر حساب Pop Crave تغريدة، جاء فيها: "ضم كاني ويست التدريب الياباني نيوتيموري في حفل عيد ميلاده السادس والأربعين الليلة الماضية، والذي يتضمن تقديم الساشيمي أو السوشي من جسد امرأة عارية".

وتعني كلمة "نيوتيموري" اليابانية "سوشي الجسم" أو "عرض الجسم الأنثوي"، حيث تستخدم المرأة لعرض السوشي على جسدها ساكنة دون حراك، ولا يسمح لها الحديث مع الضيوف إلَّا بعد انتهاء الحدث وإزالة الطعام من جسدها.

وجرى حظر هذه الممارسة في العديد من البلدان؛ لأنها مهينة ومتحيزة للجنس الأنثوي.

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كانييه ويست

غضب من حضور نورث ويست  

ما أثار غضب المتابعين تواجد ابنته نورث، من زوجته السابقة كيم كارداشيان، في الحدث ذاته، إذ شوهدت في أحد الفيديوهات تقوم بإطعام زوجة والدها الجديدة قطعة سوشي تناولتها من إحدى الطاولات التي استلقت عليها امرأة عارية.

وأبدى المتابعون استيائهم من تواجد طفل في حذت للكبار، تظهر فيه النساء عاريات.

كلمات دالة:كانييه ويست

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