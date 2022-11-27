كرم بورسين في موقف محرج.. نجمة شهيرة تحتضنه بالقوة

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي الشهير "كرم بورسين" وذلك خلال تواجده في افتتاح فيلم A Todo Tren 2 الاسباني.

كرم بورسين في موقف محرج خلال تواجده في عرض الفيلم

حرص النجم التركي على التواجد في الحفل، كما تواجدت النجمة الاسبانية "باز باديلا" في حفل افتتاح الفيلم الذي اقيم في اسبانيا وشارك في بطولته كل من بورسين وباز.

وخلال الحفل رصدت عدسات الكاميرا لقطة طريفة، حيث عبرت الفنانة الإسبانية عن حبها الكبير للنجم التركي من خلال رمي نفسها عليه واحتضانه دون أي ادراك منه، ورأى البعض ان الموقف كان محرجًا للفنان التركي.

والتقطت الكاميرات بشكل سريع هذا المقطع حيث تداوله المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد البعض بطريقة الفنانة التركية بممازحة زميلها بورسين، وقال البعض إن طريقتها تدل على علاقة مميزة جمعتهما خلال التصوير.

والجدير بالذكر أن بورسين يحظى بشعبية كبيرة في العالم والوطن العربي، وبسبب شهرته الواسعة في اسبانيا تم التعاقد معه على تصوير عدد من الأعمال.

حقق بورسين شهرة واسعة من خلال مسلسل انت اطرق بابي الذي جمعه بالفنانة التركية هاندا ارتشيل، وكان بورسين قد ارتبط بعلاقة حب مع ارتشيل الا انها انتهت بشكل سريع.