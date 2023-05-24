كريستيانو رونالدو يسجد بعد تسجيله هدفاً.. والجمهور يتساءل عن حقيقة دخوله الإسلام

أثار لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحالة من الجدل وذلك بسبب طريقة احتفاله بتسجيل هدف في الدوري السعودي.

تفاصيل احتفال كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف بالدوري السعودي



احتفل النجم البرتغالي والذي يلعب في النادي النصر السعودي بتسجيل هدف بطريقة جديدة وغير متوقعة حيث قام رونالدو بالسجود فور تسجيله الهدف وسط هتافات وحماس الجمهور في الملاعب.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاص باللاعب كريستيانو وهو يسجد على أرضيّة الملعب بعد تسجيله الهدف وحوله اللاعبون يحتفلون به.



وتسبب هذا الاحتفال للنجم البرتغالي بجنون وصدمة لدى الجمهور وخاصة جمهور اللاعب في الوطن العربي وبالسعودية بشكل خاص، وبدأ عدد كبير بالحديث عن احتمالية دخوله الإسلام بسبب السجدة.

فيما أشار البعض إلى ان رونالدو لم يدخل الإسلام وأن احتفاله جاء على طريقة احتفالات زملائه ومحاولة منه لزيادة جماهيريته وشعبيته في السعودية حيث يقيم مع عائلته.

كريستيانو رونالدو في السعودية



ويشار بان كريستيانو رونالدو انتقل الى المملكة العربية السعودية للعيش هناك رفقة عائلته وذلك بعد انتقاله الى نادي النصر السعودي.



وبدا كريستيانو بأنه سعيد بالعيش في العاصمة الرياض ويستمتع بالأماكن العامة كما انه يلتزم بالعادات والتقاليد الخاصة بالبلد، ويحاول بشتى الطرق إظهار حبه للسعودية وتأقلمه بالحياة هناك.