كريس براون غاضب بسبب انتقادات اعتدائه على ريهانا قبل 13 عامًا.. "اغربوا عن وجهي"

ظهرت قصة تعدّي المغني العالمي "كريس براون" على النجمة العالمية "ريهانا" بالضرب المبرح الى الواجهة من جديد، وذلك منذ مرور أكثر من 13 عامًا على الواقعة.

سبب ظهور قصة تعدي كريس براون على ريهانا من جديد

تعرّض النجم العالمي الى هجوم كبير وانتقادات واسعة وذلك بعد أن اعلنت المغنية العالمية "كلوي بايلي" عن تعاونها معه من جديد.

وتسبب هذا الخبر لهجوم حاد على الفنانة العالمية كلوي بايلي لتعاونها مع كريس براون وذلك لأنه اعتدى قبل سنوات عديدة على ريهانا بالضرب.

وانتقل الجمهور الى وسائل التواصل الاجتماعي وعلّقوا على هذا التعاون: "نحن نكرهه ولن ننسى ما فعله مع ريهانا، فنه الجيد لن ينسينا هذه الحادثة".

ردّ كريس براون على الانتقادات

خرج النجم العالمي عن صمته وردّ بشكل غاضب على الانتقادات والهجوم الكبير الذي تعرّض له بسبب اعلان كلوي عن تعاونها معه.

ونشر المغني العالمي رسالة غاضبة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يقول فيها: "لماذ تكرهونني.. بسبب خطأ ارتكبته عندما كان عمري 17 عاماً، اذهبوا للجحيم .. أصبح عمري الآن 33 عاماً وتعبت وانا أعيد سرد القصة ذاتها باستمرار".

ولم يكتفي كريس براون بهذا الردّ على الانتقادات بل عاد من جديد ونشر جميع صور نجوم هوليوود ذوو البشرة البيضاء الذين سبق واتهموا بالاعتداء على عدد من النساء.

وكان من النجوم الذين نشر أسمائهم: "شون بل، ميل غيبسون، نيكولاس كيج، وتومي لي وجوش برولين" وغيرهم من النجوم كما علّق على الصور التي نشرها بقوله: "لدي الوقت الكثير اليوم".