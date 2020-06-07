نانسي عجرم ونجاح عالمي جديد..ومطالبات بحفل لايف!

يبدو أن الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" قد حسمت أول 6 أشهر من السنة الحالية 2020 لصالحها بعدة نجاحات متتالية.

آخر هذه النجاحات كان تصريح الفنانة العالمية الفرنسية "Indila" أنها تحب نانسي عجرم وقامت بدندنة أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه".

هذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها فنانين عالميين إعجابهم بـ نانسي، فقد أبدت منذ فترة الفنانة العالمية "بيلي ايليش" اعجابها بـ أغاني نانسي عجرم وطريقة غنائها وخصوصاً أغنياتها الشهيرة "إنت إيه، في حاجات"، لتشكرها الأخيرة وتوجه لها تغريدة أن إبنتاها يحبون أغانيها.

أيضاً ما زال يتصدر أخر حفلاتها الذي بثته عبر قناتها في يوتيوب حديث السوشال ميديا بسبب النجاح الكبير والمستوى العالمي من ناحية التصوير والإضاءة والفكرة كاملة، وحقق مشاهدات عالية بما يقارب الـ 2 مليون مشاهدة ليعتبر أقوى حفل أقيم خلال فترة الحجر المنزلي.

وبناءً على ذلك طالب الجمهور نانسي بحفل آخر، وبحسب الأخبار متعهد الحفلات "ماهر خوخجي" أعلن عن تعاون مرتقب مع نانسي بحفل جديد.

متعهد الحفلات #ماهر_خوخجي يعلن عن تعاون مرتقب مع النجمة #نانسي_عجرم @NancyAjram — Star Arab World #BlackLivesMatter (@StarArabWorld) June 5, 2020

عجرم ما تزال تحصد لليوم نجاح فيديو كليب "قلبي يا قلبي" الذي أصدرته في بداية السنة والذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، منها أن تتر المسلسل الرمضاني "سكر زيادة" والذي حمل عنوان "العمر" حقق أكثر من 1.7 مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية.

يذكر أن نانسي تستعد لطرح ألبومها القادم والذي أصبح شبه جاهزاً من ناحية تسجيل الأغاني، إلا أنها على الأغلب تنتظر أن تهدء الأوضاع في العالم العربي من ناحية فيروس كورونا الذي آخر الكثير من الإصدارات الفنية.

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