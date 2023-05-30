كلوي كارداشيان تتعرّض للهجوم من المتابعين.. اتهموها بإهمال نظافتها الشخصية

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" الى هجوم كبير وانتقادات من قبل الجمهور وذلك بعد أن نشرت مجموعة من الصور لها رفقة أطفالها.

كلوي كارداشيان تثير الجدل بظهورها بلسان أبيض



وشاركت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان" مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث ظهرت رفقة ابنتها ترو وابنة شقيقتيها دريم ونورث.



وظهرت كلوي في الصور التي نشرتها خلال مشاهدتهم فيلم The little Mermaid في السينما إلى جانب ابنتها وأبناء شقيقتيها، وحرص على توثيق اللحظات العائلية الممتعة لهم من خلال التقاط عدد من الصور التي جمعتهك.

ولفتت كلوي أنظار الجمهور وأثارت حيرتهم بسبب لون لسانها الأبيض الذي بدا وكانه مغطى بكريمة بيضاء اللون على عد تعبير الجمهور، وانتقل المتابعون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على ظهور كلوي حيث هاجموها واتهموها بأنها مهملة في نظافتها الشخصيّة، وأن الطبقة البيضاء على اللسان تدّل على عدم الاهتمام بالفم والاسنان.

كلوي كارداشيان مصابة بسرطان الجلد



وخلال وقت سابق كشفت كلوي كارداشيان بأنها خضعت لعملية جراحية في وجهها بعد أن أصيب بورم في خدّها الأيمن حيث أنها ظهرت في إحدى المرات وهي تضع الضمادة.



ودافع عدد كبير من الجمهور عن نجمة تلفزيون الواقع مشيرين إلى أن لون لسانها المثير للجدل قد يكون بسبب المرض وأجرائها عمليات التجميل وليس له علاقة بإهمال النظافة الشخصية.