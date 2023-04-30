كلوي كارداشيان تخضع لاستئصال ورم جديد من وجهها. هكذا أصبح شكلها!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" قلق جمهورها بعد أن ظهرت في اعلان الموسم الجديد من مسلسل ال كارداشيان الواقعي Kardashians وهي تضع ضمادة على وجهها.

تفاصيل ظهور كلوي كارداشيان بضمادة على وجهها

ظهرت نجمة الواقع كلوي وهي تضع ضمّادة ضخمة على وجهها وتحديدًا على خدها الأيمن كما أظهرت في مشهد آخر آثار عملية جراحية وخيوط تشير إلى "تقطيب" وجهها.

وأكّدت كلوي في مقطع الفيديو بأنها خضعت لعملية جديدة لاستئصال ورم نادر من خدّها حيث أنها تعاني من مرض سرطان الجلد الخطير.

وقالت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً حول الموضوع: "إن سرطان الجلد مميت وهذا هو الطريق الأكثر خطورة الذي مررت به"، وردّت عليها والدتها: "هذا الأمر مقلق للغاية".

وتعرّضت كلوي كارداشيان في الآونة الاخيرة لانتقادات عديدة بسبب اختلاف شكل وجهها مما دفعها للاعتراف بمرضها واضطرارها للخضوع إلى عمليات استئصال ورم من وجهها، وظهرت الآن بشكل مخيف مكان اجراء العملية.

كلوي كارداشيان تخضع لعملية استئصال ورم سابقة

خلال العام الماضي كشفت نجمة تلفزيون الواقع غنها كانت قد خضعت لعملية استئصال في خدّها الأيسر وذلك بعد أن اخبرها الأطباء بأنها تعاني من أحد الأورام السرطانية المعروفة بخطورتها الشديدة ويجب استئصاله فوراً.

وكانت قد نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بعد أن خضعت للعملية، لكن يبدو أن الورم عاد مما اضطرها لإجراء عملية جديدة.