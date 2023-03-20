الملك تشارلز يشارك صورة من طفولته مع والدته في أول عيد أم بعد وفاة الملكة اليزابيث

شارك وليّ العهد "الأمير ويليام" وزوجته أميرة ويلز "كيت ميدلتون" صور عائلية جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك احتفالاً بيوم الأم والموافق يوم غد الثلاثاء، كما احتفل والده الملك تشارلز بهذه المناسبة على طريقته الخاصة في اول عيد ام بعد وفاة الملكة اليزابيث.

تفاصيل احتفال كيت ميدلتون بمناسبة عيد الأم

ونشرت أميرة ويلز "كيت ميدلتون" مجموعة من الصور العائلية التي التقطت من أجل هذه المناسبة، وهي تقضي وقتاً ممتعاً رفقة أطفالها الثلاث في مزرعة ساندرينغهام.

والتقطت هذه الصورة خلال العام الماضي في المزرعة حيث ظهرت كيت وهي تجلس على الشجرة بينما أطفالها الثلاث يجلسون بجانبها.

أما الصورة الثانية فقد ظهرت ميدلتون وهي تحمل طفلها الصغير الأمير لويس وتقوم بمداعبته بحب كبير بين ذراعيها، كما كان لويس يمسك بذراع والدته بشكل رائع.

وعلّق الثنائي الملكي الأمير ويليام وكيت ميدلتون على الصورة التي نشراها عبر حسابها الخاص بقولهما: "يوم أم سعيد من عائلتنا الى عائلتكم".

أول يوم أم لـ الملك تشارلز دون الملكة اليزابيث

احتفل الملك تشارلز بأول عيد ام له بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث والتي توفيّت في شهر سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عاماً.

ونشر الملك تشارلز صورة من طفولته عبر حسابه الخاص على "انستغرام" رفقة والدته، كما دعم الملك والملكة جميع الأشخاص الذين فقدوا أمهاتهم.

وعلّق الملكان على الصور: "الى جميع الأمهات في كل مكان والى الذين افتقدوا أمهاتهم اليوم نحن نفكر فيكم ونتمنى لكم يوم ام خاص".