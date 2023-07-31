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كيفانش تاتليتوغ عاري الصدر مستعرضًا عضلاته.. هل يستعدّ لـ العائلة 2؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 06:56
كيفانش تاتليتوغ
كيفانش تاتليتوغ

شارك النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ " صورة شخصية له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لفت بها أنظار جمهوره وتصدر حديث السوشال ميديا.

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كيفانش تاتليتوغ يستعرّض عضلات جسده في أحدث صورة
 

ونشر النجم التركي صورة سيلفي كان قد التقطها لنفسه خلال تواجده في النادي الرياضي يوم أمس الاحد.
 

وظهر كيفاش وهو عاري الصدر بينما استعرض عضلات جسده الرشيق الذي أشاد بها جميع المتابعين عبر السوشال ميديا.

وتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية حفاظ النجم التركي على جمال جسده وإبراز عضلاته طوال السنوات الماضية.

وتغزل الجمهور بشكل كبير بوسامة الفنان  التركي وجماله، متداولين الصورة بشكل واسع.

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الجمهور يتساءل عن موعد تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العائلة"
 

وتساءل الجمهور ما اذا كان كيفانش يستعدّ في الفترة الحالية للبدء بتصوير الموسم الثاني من مسلسل "العائلة" الذي من المقرر أن يعرض في شهر سبتمبر المقبل بعد أن حقق الموسم الأول الكثير من النجاح.
 

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ولم يكشف كيفانش أي تفاصيل حول الموسم الثاني من المسلسل والذي يقوم ببطولته الى جانب النجمة التركية "سيريناي ساركايا" الذي يدور في اطار دراما ورومانسي.

ويجسد كيفانش في العمل شخصية أصلان وهو رجل عصابات يلتقي بالطبيبة النفسية ديفلين خلال رحلة سفر لتبدأ بعدها قصة جبهما وسط العديد من الأحداث، جيث يواجهان الكثير من المشاكل سويًا.

 

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