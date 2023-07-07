كيفانش تاتليتوغ يجتمع مع زوجته في اعلان تجاري.. وهذا المبلغ الذي تقاضاه

أعلنت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مشاركة النجم التركي "كيفانش تاتلتيتوغ" مع زوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر لأول مرة في اعلان تجاري.

كيفانش تاتليتوغ في اعلان دعائي رفقة زوجته باشاك ديزر



وفي التفاصيل قام النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" بتوقيع عقد مع علامة تجارية خاصة بحفاضات الأطفال للمشاركة في الإعلان رفقة زوجته باشاك ديزر حتى يظهرا كوجه اعلاني للعلامة التجارية.



ولم تكشف أي تفاصيل أخرى ما اذا كان طفله ايفه كورت سيشارك في الإعلان مع والديه ام لا، كما انه تم الكشف عن المبلغ الذي سيتقاضاه كيفانش وزوجته ويبلغ حوالي 30 مليون ليرة تركية أي ما يعادل مليون و 150 ألف دولار وبحسب المعلومات فقد اقترب موعد تصوير الإعلان.

كيفانش تاتليتوغ يكشف عن وجه طفله



وخلال وقت سابق تصدر كيفانش وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان قام بمشاركة أول صورة لطفله بشكل علني، وكشفت الصورة عن الشبه الكبير بين النجم التركي وابنه الذي ورث وسامته.

وعلى الصعيد الفني كان كيفانش قد شارك في الموسم الأول من موسم المافيا "العائلة" الذي جمعه بالفنانة التركية سيريناي ساريكايا وجسد فيه دور رجل العصابات أصلان فيما تجسد ساريكايا شخصية المعالجة النفسية ديفلين.

يلتقي الثنائي خلال رحلة سفر وتبدأ علاقتهما بالتطور، وسط عديد من احداث الأكشن، وكان الموسم الأول قد حقق الكثير من النجاح على ان يعرض الموسم الثاني في الفترة المقبلة.