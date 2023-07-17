حقيقة اجتماع ايشان توران وكيفانش تاتليتوغ بـ إعلان تجاري يٌعرض في العراق؟

تناقلت العديد من الصفحات المعنية بأخبار مشاهير تركيا أنباء عن مشاركة الفنانة التركية ايشان توران في إعلان تجاري يُعرض في العراق فقط، وقالت هذه الصفحات إن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ سيشاركها في الإعلان.

حقيقة اجتماع ايشان توران وكيفانش تاتليتوغ في إعلان تجاري

قالت العديد من المصادر إن ايشان وكيفانش سيشاركان سويًا في إعلان تجاري يُعرض في العراق فقط، وان كيفانش من المفترض ان يجسد شخصية الجني الذي يخرج من مصباح علاء الدين.

وبعد انتشار هذه الأنباء قالت العديد من المصادر الموثوقة إن مشاركة ايشان مؤكدة في الإعلان لكن اسم كيفانش غير وارد، حيث انه يجري البحث حاليًا عن شخص شبيه له ليشارك ايشان في الإعلان.

وراح العديد من الجمهور للحديث عن رفض كيفانش المشاركة في الإعلان وإضطرار العاملين البحث عن شبيه له لان النجوم الأتراك من المقرر ان يظهروا بشخصيتهم الأصلية في الإعلان، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

كيفانش تاتليتوغ يصوّر اعلان رفقة زوجته باشاك ديزر



خلال وقت سابق تصدّر النجم التركي تاتليتوغ وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان ظهر بإعلان لعلامة تجارية خاصة بحفّاضات الأطفال حيث ظهر رفقة زوجته مصممة الأزياء باشاك في أولى تجاربه بالإعلانات التجارية.



كما نشر نجم مسلسل العشق الممنوع خلال وقت سابق أول صورة رسمية لطفله الأول إيفه كورت الذي نال اعجاب الجمهور مشيدين بجماله ومؤكدين انه نسخه عن والده.