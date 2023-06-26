كيفانش تاتليتوغ يكشف عن ملامح ابنه لأول مرة.. نسخة مصغّرة منه

شارك النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" صورة عائلية لأول مرة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تكشف عن ملامح طفله الأول بشكل واضح بعدما حرص على إخفائه لفترة طويلة.

الكشف عن ملامح كورت ايفه طفل كيفانش تاتليتوغ



نشر كيفانش لأول مرة منذ ولادة طفله الأول كورت ايفه صورة عائلية تجمعه مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر وابنهما كورت ايفه.



وظهر كيفانش وهو يحمل كورت على كتفه بينما كانوا في عطلة صيفية عائلية لهم على متن قارب خاص بهم حلال سفرهم الى الجزر اليونانية لقضاء العطلة هناك.

تفاعل الجمهور مع صورة كورت ايفه



خلال ساعات فقط من مشاركة كيفانش لصورة ابنه الأولى انتقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل بشكل كبير مع صورته حيث كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف بوضوح عن ملامح كورت ايفه.

وكانت أغلبية التعليقات تتغزل بـ جمال ووسامة الطفل كما أن عدد كبير قالوا إن الطفل نسخة عن والده كيفانش بشكل كبير حيث وصفه بعض المتابعين "ليتل كيفانش" أو "كيفانش الصغير".

والجدير بالذكر ان كيفانش كان قد استقبل طفله الأول من زوجته قبل مدة بعد سنوات من زواجهما ومحاولتهما الإنجاب.

وعلى الصعيد الفني انتهى مؤخرًا عرض الموسم الأول لمسلسل المافيا العائلة الذي يشارك الفنان التركي في بطولته إلى جانب سيريناي ساريكايا وحقق العمل الكثير من النجاح.