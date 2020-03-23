كيفانش تاتليتوغ يظهر بشكل أنثوي ومساحيق تجميل..فما القصة؟!

تداولت مواقع إلكترونية أخبار تفيد بأن مواقع التواصل الإجتماعي قد ضجت خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة قديمة للممثل التركي كيفانش تاتليتوغ ويظهر وهو بشكل "أنثوي" حيث يضع مساحيق التجميل.

وفي التفاصيل، بعد انتشار الصورة وتداولها بين روّاد مواقع التواصل، قام الصحافي التركي "كرم بورلان" باتهام تاتليتوغ بأنه مثلي، وزعم أن لديه صور قديمة تؤكد ذلك وتثبت ما يقوله، مضيفًا أن الفنان التركي تغير وأصبح أكثر اتزانًا عندما دخل عالم التمثيل ولكنه قبل ذلك كانت هناك شبهات تحوم حوله.

إلّا أن النجم كيفانش لم يبقى صامتًا لوقت طويل ورد على الادعاءات المثارة حوله وقال: "لست مثليا ولا أرد على تفاهات كهذه، أحترم الجميع وكل الميول، لكنني رجل مستقيم ومتزوج، تعودت على هذا النوع من الشائعات الرخيصة".

وأضاف: "الصورة غير حقيقية ومفبركة ولن أعلق عليها، بل أدعو للمريض الذي نشرها بالشفاء العاجل".

ويذكر أن النجم التركي في آخر ظهور له تم رصده مع زوجته من قبل الصحفيين، وأكد لهم بوجود مشاريع قادمة مع شعوره بالحماس الشديد للإفصاح عنها قريبًا.

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