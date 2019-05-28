كيف رد زوج سيرين عبد النور على منتقدي مشاهدها الجريئة في "الهيبة"؟

أعلن فريد رحمة زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن دعمه الكامل لها من خلال مقابلته الصحفية لإحدى البرامج، مؤكدًا أنه لا يهتم أبدًا بانتقادات وكلام الجمهور حول المشاهد الجريئة التي مثلتها برفقة الفنان تيم حسن في مسلسل "الهيبة – الحصاد".

وكان المذيع قد وجه سؤالًا لفريد رحمة عن رأيه حول ما يقوله المتابعون عن زوجته سيرين عبد النور، وختم السؤال بأكثر الاستفسارات طرحًا ألا وهي "هل تشعر بالغيرة عند مشاهدتها في أحضان تيم حسن في بعض مشاهد المسلسل؟"، فكانت إجابة فريد رحمه: " كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا".

وأعرب فريد رحمه عن سعادته بنجاح زوجته سيرين عبد النور في "الهيبة"، وفي المقابل أشارت الأخيرة سابقًا أن زوجها يحرص على متابعة العمل ودائمًا ما تكون البسمة على وجهه عندما يتابعها على شاشة التلفاز، وعلقت :" عقلاته كتير كبار وبيعرف إني أنا له لوحده، واللي على التلفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل، وعلى فكرة زوجي كتير بيغار".

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