تصدرت اليوتيوبر ومغنية الراب ليل تاي حديث الجمهور والسوشال ميديا بعد الإعلان عن وفاتها مع شقيقها وهو ما أثار حالة من الحزن والتعاطف الكبير بين جمهورها.

ليل تاي تصدم الجمهور وتعلن أنها على قيد الحياة

وفي مفاجأة صادمة لجمهورها أعلنت المراهقة ليل تاي عبر حسابها في إنستغرام أنها على قيد الحياة وأن هناك شخص اخترق حسابها وأعلن وفاتها هي وشقيقها.

وأكدت تاي في منشورها الذي نفت من خلاله وفاتها أنها قضت ساعات في حالة فوضى بعد تلقيها الكثير من الاتصالات بعد الإعلان عن وفاتها.

وقالت تاي في منشورها: "أرغب في أن أوضح أمرًا مهمًا.. انا وشقيقي بخير وعلى قيد الحياة.. لكن مع هذا أنا حزينة جدًا لما حدث.. لم أجد أي كلمات تعبر عن الوضع الذي أشعر به.. كانت 24 ساعة صعبة للغاية.. تلقيت الكثير من الاتصالات الحزينة التي تسببت بحالة فوضى".

وأثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة حيث تساءل الجمهور عن سبب تأخر المراهقة نفي الخبر مدة 24 ساعة واتهمها البعض أنها حاولت استغلال الأمر وتصدر الترند.

الإعلان عن وفاة ليل تاي

وكان قد تم الإعلان عن وفاة الشابة الصغيرة مع شقيقها عبر بيان رسمي على حسابها في إنستغرام، وجاء في البيان أن عائلة تاي في حالة صدمة كبيرة بسبب هذه المأساة واصفين ما حصل بـ "خسارة لا تحتمل".

وزاد من صعوبة الأمر التأكيد على وفاة شقيقها معها دون الكشف عن تفاصيل وفاتهما.