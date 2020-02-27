ديما الجندي تنفجر غضباً.. ما علاقة باميلا الكيك؟ فيديو!

أثارت الممثلة السورية "ديما الجندي" الجدل بعد انتشار فيديوهات لها من مقابلة حصرية لصالح أحد المواقع الإخبارية الفنية.

الممثلة السورية ديما أبدت إنزعاجها من شركات الإنتاج وصرحت أن وضع الدراما السورية والعربية أصبح منهاراً ويفتقر للإبداع وتعود الأسباب حسب وجهة نظرها إلى عدة أمور من بينها: "الاعتماد على وجوه معينة في الدراما، السيناريو المكرر، تحكم شركات الإنتاج بـ المخرجين والممثلين"، كما أكدت أنها لم تواجه مشكلة شخصية مع أحدهم وإنما أشارت إلى ما حدث مع الممثلة اللبنانية "باميلا الكيك" التي كانت قد هاجمت المنتجين سابقاً، وأضافت ديما أن الحق مع باميلا لتطالب بالعمل مع منتجين ومخرجين معينين، وأنه يجب على جميع الممثلين أن يثوروا بوجه شركات الإنتاج التي تتلاعب بالممثلين والأعمال الفنية بحكم قدراتهم المالية.

وأكدت ديما أنها لن تتواجد في الدراما الرمضانية لعام 2020، وتعود الأسباب إلى الأجر غير المناسب، أو أن السيناريو ليس جيد ولا يقدم شيء جديد لمسيرتها الفنية.



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