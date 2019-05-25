مي عز الدين: حسابات مزيفة تهاجم "البرنسيسة بيسة".. وسأعود لـ"الرومانسية والدراما"

خرجت الفنانة المصرية مي عز الدين، عن صمتها، بعد الانتقادات الساخرة التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مسلسلها الكوميدي "البرنسيسة بيسة".

وأصدرت الفنانة المصرية بيانًا توضيحيًا عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، عبرت فيه عن سعادتها بردود الفعل التي تتلقاها على مسلسلها بالإيجاب أو السلب، إذ قالت: "سعيدة بردود الأفعال الإيجابية، والسلبية على فكرة، لأن الاختلاف على شيء في حد ذاته نجاح يبين إنك معملتش حاجة معتادة ولا استسهلت وعملت حاجة عادية علشان تبقى في الأمان، ولا مرت مرور الكرام بدون ما حد يعلق عليها".

وأضافت: "19 سنة تمثيل لما مرة حاجة بنقدمها يختلف عليها الآراء والكل ميستوعبهاش ده إنجاز صعب جدًا، لأن صعب إرضاء كل الأذواق 19 سنة كاملين.. مبسوطة بالناس اللي بتحب الشخصيتين وأخدوا عليهم مع الفرجة كذا يوم وبقو حاسين إن دي طريقة بيسة ودي طريقة سكسكة وحاسين بالمجهود اللي اتبذل فيهم، وسعيدة بالأطفال اللي بتحب سكسكة علشان كنت خايفة يخافوا منها علشان كدة خليت أدائها عكس شكلها وصوتها كوميدي مش تخين".

وتابعت مي عز الدين: "سعيدة بالناس اللي مركزة ان المسلسل كوميدي بس بيقول رسائل كتير تخص غلاء المدارس والخوف من فقدان الطفل هويته العربية وانتمائه لبلده وغلاء أسعار أتوبيسات المدارس والأرقام الفلكية اللي بتتصرف لمجرد أداء امتحان القبول في المدارس الغالية وغيره.. ومبسوطة بالناس اللي بتحب الشخصيتين وأخدوا عليهم مع الفرجة، وسعيدة بالناس اللي حابين مي أكتر في الأعمال الرومانسية وأوعدهم نعوضها في العمل اللي بعده بإذن الله".

وألمحت الفنانة المصرية إلى أن هناك من يقف وراء هذه الحملات الساخرة، حيث قالت: "أنا لسه مخلصة تصوير من يومين.. وتعبانة فوق الوصف عن أي مرة علشان كدة مش قادرة أفتح الإنستجرام كتير وبالنسبة للكومنتات فيه في النص وسط الناس الطبيعية حاجة غريبة كدة من أكونتات مش سليمة ومش بتاعت ناس حقيقية فاهكون بفتح الكومنتات ساعات وأقفلها زي ما بعمل في الأجازة كتير".

يذكر أن مي عز الدين واجهت انتقادات حادة خلال الأيام الماضية، بسبب أدائها في المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، حيث اتهمها كثيرون بالمبالغة وثقل الدم.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: