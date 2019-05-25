ما هي حقيقة رفض الرئيس المصري مقابلة الفنان عمر عبد اللات

حل الفنان الأردني عمر عبد اللات ضيفًا على برنامج "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العلياني، وتحدث خلال اللقاء عن الكثير من الأمور المتعلقة بمسيرته الفنية، وأشار إلى بعض المواقف التي حدثت معه ولا يمكن أن ينساها حتى هذه اللحظة.

وعن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقابلته، نفى عمر عبد اللات هذه الشائعة، مؤكدًا من جهته أنه لم يطلب من قبل أن يقابل الرئيس المصري، مشيرًا إلى أنه أطلق أغنيته "يحكى أن" لمصر من تلقاء نفسه ودون أن يطلب منه ذلك أي شخص.

وكان عبد اللات قد ذكر أحد المواقف التي حصلت معه في صغره، مع الفنان مارسيل خليفة، حيث كان يحضر له حفلًا في مهرجان جرش، وكان معجبًا به ويود أن يقابله بشدة، ولكن عندما حاول السلام عليه لم يلتفت إليه أبدًا مما تركه في حالة صدمة حتى هذا اليوم.

عمر العبداللات : مارسيل خليفة سبب لي صدمة في في طفولتي.#مجموعة_انسان#عمر_العبداللات_مجموعة_انسان pic.twitter.com/FsKc5y3Hdc — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وتابع قائلًا: حاولت الوصول إليه في الكواليس ولكن تم طرد جميع المتواجدين، وهذا أحزنني وكان درسًا لي.

وأضاف قائلًا: "يلعن أبو الشهرة، لأن الدنيا بالنسبة لي جبر خواطر، والشهرة تذهب وتأتي، ولو أوقفني طفل يريد السلام عليّ سأقف له حتى لو اضطررت لإلغاء موعد لي أو التأخير".

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