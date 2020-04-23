لاميتا فرنجية تثير سخط الجمهور بعد رقصها بـ "منشفة الاستحمام"..فيديو!

أثارت لاميتا فرنجية سخط الجمهور من جديد بعد أن ظهرت لـ جمهورها وهي ترتدي منشفة الاستحمام.

الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان عام 2004 ظهرت في الفيديو وهي ترقص بالمنشفة وشعرها مبلل بطريقة وصفها الجمهور بالمبتذلة والذي علق أيضاً بـ "كورونا قليل علينا"، وأضاف أخر "شبها هي جنت.. شكلها ناقصها مصاري"!

يذكر أن لاميتا كانت قد أثارت الجدل منذ فترة أيضاً عندما رقصت على أنغام أغنية شاكيرا ضمن حملة "تحدي رقص شاكيرا" التي إنتشرت بشكل واسع عبر إنستجرام وتيك توك.

يذكر أن لاميتا كانت قد مثلت في العديد من الأفلام والمسلسلات من بينها مسلسل عصر الحريم، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، كما وشاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، أيضاً مثلت في فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" ومع الفنان تامر حسني في "عمر وسلمى".

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