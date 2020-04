لاميتا فرنجية تثير سخط الجمهور بعد رقصها بـ "منشفة الاستحمام"..فيديو!

لاميتا فرنجية ترقص وأنا إيدي ع قلبي لتوقع المنشفة 😶 #لاميتا_فرنجيه #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال

A post shared by البوابة (@albawabame) on Apr 22, 2020 at 6:32am PDT