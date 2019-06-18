لجين عمران تثير إعجاب متابعيها بإطلالة جذابة على إنستغرام (صورة)

أطلت الإعلامية السعودية المقيمة في الإمارات عبر حسابها على موقع إنستغرام، بإطلالة ساحرة خطفت فيها الأنظار وأثارت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حضورها لزفاف أبناء حاكم دبي.

وشاركت عمران صور إطلالتها الأخيرة عبر حسابها على إنستغرام وعلقت: " تشرفت جدا و سعدت بتقديم أفراح آل مكتوم 14/6/2019..و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه.. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم".

وكانت لجين عمران قد اختارت فستانًا طويلًا باللون المشمشي، ضيق من جهة الخصر ومنفوش من الأسفل، وتركت شعرها الأسود مسدولًا على كتفيها مع بعض المجوهرات البسيطة على يديها، لتبدو بغاية الأناقة مثل الأميرات.

الجدير ذكره، أن الفنانة أحلام وراشد الماجد أحيوا حفل الزفاف هذا، ووثقت أحلام تواجدها في الحفل من خلال فيديو جمعها بالفنان راشد الماجد وشاركته مع المتابعين على حساباتها على مواقع التواصل.

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