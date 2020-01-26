لطيفة التونسية تنفجر غضباً بسبب أغنية الحَمام.. صورة!

تستعد الفنان التونسية لطيفة لإطلاق ألبومها القادم "أنا أقوى" خلال الفترة الحالية، إذ أنها بدأت حملات التسويق للألبوم عبر حساباتها في السوشال ميديا.

وأطلقت الفنانة التونسية أولى أغنيات ألبومها القادم وهي "في الأحلام" التي سببت جدل واسع بسبب المقطع الغنائي: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما تنام..وكمان تليفونك ليه واخدوا معك في الحمام"!

وانقسمت آراء رواد السوشال ميديا بين محبب بالفكرة والتنويع الذي تقدمه الفنانة وبين من اعتبرها كلمات سطحية ولا تحمل معنى وتسيء للفن العربي ولمسيرة لطيفة.

خلال الردود المتبادلة لرواد السوشال ميديا، علق أحدهم: "غنية " الحمام " نزلت..برافوا لطيفة تستاهلي ميوريكس لجائزة اسخف غنية نزلت من قرن لهلق"!

تعليق الشاب لم يعجب لطيفة التي لم تتمالك نفسها وردت بدورها بطريقة هجومية "رايك يدل على ذوقك"!.

غنية " الحمام " نزلت 😍😍

برافوا لطيفة تستاهلي ميوريكس لجائزة اسخف غنية نزلت من قرن لهلق

pic.twitter.com/HupijcikIg — Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) January 24, 2020

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة تحدي عبر هاشتاق "#في_الأحلام" لمحبينها، بحيث يشاركون فيديوهات تمثيلية أثناء استماعهم لأغنيتها الجديدة وهي بدورها تشاركها عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

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