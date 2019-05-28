لطيفة التونسية توجّه رسالة لأحلام وترفض الكشف عن سبب خلافهما الأخير

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على إحدى حلقات برنامج "عائشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، وتحدثت خلال اللقاء عن الكثير من الأمور المتعلقة بمسيرتها الفنية، وعن علاقتها بزملائها في هذا المجال، وخصت بالحديث الفنانة الإماراتية أحلام.

وأشارت لطيفة إلى أنها تُكن كل الحب للفنانة أحلام قائلة: "أحبها روح قلبي دي"، مضيفة أن الخلاف الأخير الذي حدث بينهما هو أمر خاص ولا تود الكشف عنه للعلن، مؤكدة أنها لا يمكن أن تزعل من أحلام لأن العلاقة التي تجمعهما أقوى من كل ذلك.

وعن مشاركتها في مسلسل "كلمة سر"، أعربت عن عدم ندمها على المشاركة في هذا العمل، على الرغم من عدم تقاضيها لأجرها حتى الآن، بسبب مشاكل مادية حدثت مع المنتج.

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