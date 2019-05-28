الفنانة الكويتية مها محمد في المستشفى لإجراء عملية جراحية..وهذه تفاصيل حالتها الصحية

نُقلت الفنانة الكويتية مها محمد من جديد إلى إحدى المستشفيات في الكويت، للخضوع لعملية جراحية بشكل مستعجل بهدف إزالة المرارة، والتي على ما يبدو تسببت لها بآلام لا تطاق أدت إلى تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وقام الشخص المسؤول عن صفحة مها محمد على إنستغرام، بمشاركة صورتها من داخل المستشفى، وترك تعليقًا قال فيه: "ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات لاستئصال المرارة"، ليتفاعل محبيها مع الخبر ويتمنى لها الجميع أن تجتاز أزمتها الصحية بسلام وتعود بكامل عافيتها.

على الجهة الأخرى، أعربت الفنانة مها محمد عن استيائها في وقت سابق، بسبب الانتقادات التي وجهها لها الجمهور بعد قيامها باحتضان شهاب مقلد المشاهير على الهواء أمام الجميع، وردت وقتها أنها احتضنته بنية طيبة وهو بعمر أولادها، واصفة تفكير البعض بالقذر والمريض.

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