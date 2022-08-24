لطيفة تفجع بوفاة شقيقها الأكبر.. وتنعاه بكلمات مؤثرة

فجعت الفنانة التونسية لطيفة بخبر وفاة شقيقها الأكبر، ناعيةً إياه بكلمات مؤثرة عبر حسابها الخاص، مُشيرةً إلى أن لقائهما المنتظر لم يحقق، إذكان قدر الله أسرع من اجتماعهما.

لطيفة تفجع بوفاة شقيقها

وشاركت لطيفة التونسية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منشور تعلن فيه الأخبار المؤسفة، مُشيدةً بخصاله الحسنة،وكتبت: "أخويا الكبير حسن الغالي الطيب الحنين السند كنا منتظرينكولكن القدر كان أسرع الله يرحمك يا حبيب اختك انا لله وإنا إليه راجعون يا رب يصبرنا على فراقك".

وانهالت التعليقات المواسية للفنانة في محنتها الصعبة، وكان من بين المعلقين الراقصة دينا، التي علَّقت: "البقاء و الدوام لله و لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبركم و يجعل مسواه الجنه".

من ناحيتها، كتبت الفنانة مي الكساب: "البقاء لله الله يرحمه ويصبر قلوبكم علي فراقه".

لطيفة ترد على اتهامها بترويج حملة ضد شيرين عبد الوهاب

وفي وقت سابق،اتهم مدير مهرجان قرطاج أن لطيفة تروِّج خملة لتشويه صورة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ ما دفعها للخروج وتهنئة الفنانة بنجاح حفلها في المهرجان نفيًا للشائعات.

وشاركت الفنانة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، منشورًا توجِّه فيه الحديث إلى شيرين، قائلة: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي نجاحك امبارح في قرطاج عن جدارة وكلنا بنعدي بصعوبات في حياتنا ولكن انتي إنسانة وفنانة قوية وجمهورك هو أكبر سند ليكي، اعطيه أكثر وأكثر وأسعدينا دائما بفنك الجميل".

يشار الى أن الحفل الذي أحيته شيرين عبد الوهاب ضمن ختام مهرجان قرطاج الدولي قد حقق نجاحا كبيرا ، ووجهت شيرين رسالة إلى جمهورها في ختامه معربة عن شكرها له، لوقوفه إلى جانبها بعد مرحلة صعبة مرت بها، مؤكدة أنه رغم متاعبها الصحية إلا أنها تقف على مسرح مهرجان قرطاج، لأن الجمهور أعادها للحياة، و معبرة عن امتنانها لكل من ساندها في الأزمة النفسية التي مرت بها في الأشهر الأخيرة بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.