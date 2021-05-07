قادير دوغلو متهم بالترويج لعمله الجديد "وصفة الحُب" بطريقة جنسية..وفارق العمر يخلق مُشكلة!

عاد الممثل التركي قادير دوغلو إلى الساحة الفنية مُجدداً بعد غياب لسنوات بسبب زواجه من الممثلة التركية "نسليهان أتاغول" والمسؤوليات العائلية.

وصفة الحُب، هو إسم العمل الجديد الذي سيعيد قادير الشاشة وجمهور الذي أبدى حماسه لعودة الممثل وبالفعل تم مشاركة الإعلان الترويجي للعمل الذي سيجمعه بالممثلة التركية الصاعدة سيرا اريتورك.

ثوانيٍ قليلة من الإعلان كانت كفيلة بفتح الهجوم على الممثل التركي بعد أن ظهر وهو يتناول البيض من على جسد الممثلة، كما أن الأمر لم يتوقف هنا إذ أن تغريدة قادير زادت الهجوم عليه والتي جاء فيها تحديداً "هل تعلمنا كيف يتم أكل البيض بالطماطم يا شباب..شش"!!...

تغريدة الممثل اعتبرها البعض عبارةً عن تلميح جنسي، وما زاد الهجوم عليه كان فرق العمر بينه وبين البطلة إذ أن قادير يبلغ 39 عاماً في حين أن البطلة تبلغ من العمر 22 عاماً.

المشاكل التي واجهها العمل لم تقتصر على ذلك، بعد إنشاء حساب للمسلسل عبر تويتر تم إغلاقه بشكل مؤقت بسبب الكم الكبير من التفاعل على إحدى التغريدات والتي وصلت لـ أكثر من ألف اعادة تغريد وردود كثيرة اغلبها شتم وانتقادات بسبب فارق العمر.

قصة مسلسل وصفة الحب من بطولة قادير دوغلو

أحداث العمل تدور في إطار الكوميديا_الرومانسية حول طاهٍ يجد الحب مع صاحبة مطعم فرنسي، إذ يرى الشيف فرات أن حياته تتغير بشكل جذري بمجرد اتباعه لنصيحة شخصية تلفزيونية ليجد نفسه داخل مطعم فرنسي تملكه فتاة تدعى ناز.

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