للمرة الأولى ميريام فارس تتحدث عن فترة مرضها: "فقدت الأمل في وقت من الأوقات"!

مرّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بفترة عصيبة جدًا في عام 2018 بسبب مرضها، حيث ابتعدت لوقت طويل عن الأضواء والنشاطات الفنية، وللمرة الأولى ومن خلال لقاء صحفي مع مجلة "سيدتي"، كشفت عن تفاصيل جديدة خاصة بتلك الفترة بالإضافة إلى سبب إخفائها طبيعة المرض عن الجمهور.

وعلقت ميريام فارس على تلك الفترة قائلة: "فضلت الصمت وعدم إخبار أي أحد بطبيعة مرضي، ولقد تعلمت ذلك من خلال 16 عامًا من العمل في الوسط الفني، وكل الشائعات التي انتشرت حول مرضي زادتني يقينًا أن المرض بسيط وسيزول مع الوقت".

وأضافت: "كنت أتألم بصمت وفقدت الأمل في وقت من الأوقات في أن أعود مجددًا للظهور على المسرح بسبب شدة المرض، ولم أكن أتوقع أن يحدث أي من هذه الأمور لي، لكنني في النهاية استفدت من هذه التجربة أنه لا يوجد هناك ما يستحق الغضب من أجله".

على صعيد آخر، تعرضت الفنانة ميريام فارس الفترة الماضية لانتقادات لاذعة وهجوم حاد من قبل الجمهور المصري، وذلك بسبب تصريحها في إحدى المؤتمرات الصحفية أنها أصبحت ثقيلة على مصر وأجرها عالي في الحفلات، توضيحًا منها لسبب غيابها عن الحفلات هناك.

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