للمرة الخمسين.. بدر خلف يحاول إزالة شاربه بالليزر !

تعرض اليوتيوبر الإماراتي بدر خلف لموجة من السخرية والانتقادات عقب خضوعه لجلسات ليزر لإزالة شاربه وذقنه، فهو لا يلبث أن يصدمنا بحركاته وجرأته في التشبه بالنساء.

وشارك بدر خلف، الملقب بالكيكة، متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو أصناء خضوعه لجلسة ليزر، وأرفقه بتغريدة، جاء فيها: ""كملت 50 جلسة وللحين الشنب مو راضي يروح يبليه برق بسم الله عرق الرجولة للحين صامد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو خلف، فكتب أحدهم منتقدًا: "طيح الله حظك اكثر ماهو طايح 😮... المثلييه قاعده تنتشر و حكوماتنا نايمه بالعسل.. حقوق الانسان صايره بالفساد بس.. لكن بالاصلاح وخصوصا بالسياسه ممنوع".

وعلَّق آخر ساخرًا: "يبيله صاعقه كهربائية تشغل ٤٠٠دوله حول العالم ويمكن يروح ويمكن لا".

بدر خلف يتعرض للتحرش

وفي وقت سابق، كشف خلف أنه تعرض للتحرش عبرفيديو شاركه على تطبيق "سناب شات"، وقال: "صارلي موقف قبل 3 أيام واحد يتحرش فيني وانا ماشي وقال يا حلوة يا مزيونة فديتش...ظنيت انو يحكي مع حد غيري، ومن بعدها ما حسيت غير انه يمسك كتفي ويقول يا حلوة رقمك".

وأضاف: "شلت الماسك من وجهي وشاف شنبي.. من بعدها خاف وراح...قلتله خيررر".

بدر خلف : صار لي موقف .. واحد تحرش فيني pic.twitter.com/jW6fn33csw — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 21, 2021



