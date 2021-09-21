بدر خلف يتعرض للتحرش الجسدي في الشارع.. وهذا ما فعله!

صدم الشاب الإماراتي المثير للجدل بدر خلف الجمهور بحديثه عن تعرضه لواقعة التحرش الجسدي واللفظي في شارع عام.

بدر خلف أطل بفيديو وتحدث عن ما جرى معه، وجاء تحديداً في حديثه "صارلي موقف قبل 3 أيام واحد يتحرش فيني وانا ماشي وقال يا حلوة يا مزيونة فديتش...ظنيت انو يحكي مع حد غيري، ومن بعدها ما حسيت غير انه يمسك كتفي ويقول يا حلوة رقمك"..بدر خلف تابع "شلت الماسك من وجهي وشاف شنبي.. من بعدها خاف وراح...قلتله خيررر"

بدر خلف : صار لي موقف .. واحد تحرش فيني pic.twitter.com/jW6fn33csw — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 21, 2021

الجمهور بدوره والذي كان في صدمة تداول الفيديو بتعليقات كان منها "ما عمر التحرش صار ماده السوالف ولا عمر التحرش صار ماده الضحك شي مقرف ترا دوب اللي صار فيه تفاهم وتوعيه ولا الحد اتوقع ٢٠١٠عيب اللي يقول تحرشو في صار في"..

وتابع آخر "شلون سامحين له بالامارات بالخروج على السوشل ميديا بذا الشكل المقزز… عُرف عن الاماراتيين الشهامه والرجوله"... وجاء في تغريدة أخرى "قل شنو دريت انها كذبه قال من ( كبرها ) .. فيه احد يطلب رقم الايام ذي"

بدر خلف بأعضاء أنثوية!

بدر خلف كان قد أثار الجدل منذ فترة قريبة بعد أن أطل بفيديو راقص وهو يرتدي منشفة الاستحمام والتي أظهرت تضاريس شبيه بصدر المرأة على جسده، وأثار الفيديو صدمة الجمهور الذي خمن أنه قد خضع لعملية جراحية للوصول لهذا الشكل.

بدر خلف في البدايات!

يذكر أن بدايات بدر كانت بتقديم برنامج عن السياحة عبر شاشة التلفاز، وكان يطل بلوك رجولي من ناحية الثوب والملامح حتى، إلا أن الامر بدأ بالتغير تدريجياً بعد أن وجد طريقة أخرى للشهرة والتي هي من خلال مشاركة فيديوهات مثيرة للجدل ما بين الراقصة والتي يحاول فيها تقديم نصيحة للفتيات عن العلاقات والزواج إضافةً إلى الترويج لمستحضرات التجميل من خلال البوتيك الخاص فيه. أما عن الحياة العائلية، فإن بدر خلف متزوج وله طفلتان من زوجته والتي قيل أنه يعيش معها في تركيا، ولم يسبق له ان شارك اي صوره واضحة لهم.

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