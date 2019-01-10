الفنان التركي جان يامان

سيغيب الفنان التركي جان يامان عن الأضواء لفترة وذلك بسبب استعداده لإجراء عملية جراحية في عينيه، بعد فترة من المعاناة مُنذ ما يقارب الشهر تقريبًا.

وتتطلب العملية فترة نقاهة بعدها لان الرؤية قد تكون مشوشة وتحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى طبيعتها وهو الأمر الذي يتطلب منه البقاء بعيدًا عن الأضواء والإرهاق والكاميرات لضمان الحصول على أفضل النتائج.

والجدير بالذكر أن الفنان التركي الشاب جان يامان استطاع تحقيق نجاح كبير وشهرة جماهيرية من خلال دوره في المسلسل الشهي "الطائر المبكر" إلى جانب النجمة التركية ديميت أوزديمير والذي ما زال يُعرض حاليًا، وحققا نجاح وشهرة كبيرين في تركيا والوطن العربي، وبسبب الانسجام والكيميا بينهما فقد انتشرت عدد من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وهو الأمر الذي نفاه كليهما وأكدا ان علاقتهما مُجرد علاقة صداقة.

وعلى صعيد مُختلف كان الفنان التركي الشاب قد دفع غرامة مالية وصلت إلى 15 ألف ليرة وذلك من لأجل التخلص من الخدمة العسكرية التي كانت مقررة عليه.

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