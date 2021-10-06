إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير.. هل لجأت لـ مؤخرة صناعية؟

وصلت النجمة اللبنانية إليسا إلى دبي منذ ساعات بهدف إستكمال الإجراءات المترتبة لحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

إليسا شاركت الصُورة الأولى لها من دبي وأثارت إطلالتها استغراب الجمهور بسبب التغير الكبير في وجهها، إذ علق البعض بأن السبب برامج الفوتوشوب التي لجأت لها والتي أظهرت الصُورة كأنها تركيب وليست حقيقية.

أيضاً تم تداول فيديو لها من داخل الفندق أظهرها بتضاريس بارزة من منطقة المؤخرة، وتساءل الجمهور ما إذا كان بسبب الرياضة التي تمارسها أو أنها لجأت إلى مؤخرة صناعية.

اليسا عبر ستوري الـ IG للمصور محمد سيف في دبي💙 pic.twitter.com/0IvV8SI0ro — Gorgeous Elissa (@G__Elissa) October 6, 2021

إليسا ومطالبات بإلغاء حفلها في العراق!

خلال الأيام القليلة الماضية كانت إليسا قد أعلنت عن حفل لها في العراق وتحديداً في مدينة الترفيه "سندباد لاند"، إلا أن الأمر تحول إلى مطالبات بإلغاء الحفل وتهديدات طالت الفنانة والسبب مواقفها السياسية الأخيرة التي أثارت الجدل بشكل كبير.

هاشتاق #عراقييون_يرفضون_غناء_اليسا_في_العراق كانت قد تصدر محركات البحث ضمن تغريدات متنوعة كان منها:

"نعم نرفض رفض قاطع العراق عراق الحسين عليه السلام لانتشرف بقدوم اليسا"... وتابع آخر "فضحت نفسك ايها العميل الجاهلي تمنع زوار الحسين وتسمح للصهيونيه بالغناء في أرض الامام الكاظم لعنة الله عليكم"... وجاء في تغريدة أخرى "العراق ارض المقدسات ومانريد فنانه مثلج تدخل العراق".

إليسا متهمة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني!

كانت اليسا قد ورطت نفسها خلال الأيام السابقة بتهمة التطبيع عندما وضعت علامة الإعجاب على تغريدة لأحد معجبيها والذي هو من دولة الاحتلال، واثار تصرف إليسا هجوم الجمهور عليها بتعليقات كان منها "هي هالنماذج اللي تأيد التطبيع لان شبيه الشيء منجذب اليه.. والعاقل يفهم"...من بعد الهجوم الذيدي عليها أزالت إليسا خاصية إعادة المشاركة على التغريدة….ومع الهجوم الكبير أُعيد للأذهان تصريحها السابق الذي جاء فيه "أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا"!

كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان. pic.twitter.com/osWrked77w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2021

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