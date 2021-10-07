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نادين نسيب نجيم تقبل عرض زواج معتصم النهار وترتدي الأبيض!

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 12:42
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

عُرضت أمس الحلقة الأخيرة من المسلسل اللبناني الناجح صالون زهرة من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

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نادين نسيب نجيم أطلت بالأبيض خلال الحلقة الأخيرة كونها قبلت عرض الزواج من الشخصية التي يؤديها زميلها في البطولة الممثل السوري معتصم النهار، وتم تداول صُور إطلالتها على نطاق واسع ضمن تعليقات أثنت على جمالها وجمال الإطلالة البيضاء إضافةً إلى التوافق بينها وبين معتصم النهار.

نادين نسيب نجيم

من كواليس الحلقة تم تداول عدة فيديوهات من حفل الزفاف البسيط الذي أقيم في الحارة التي تسكن فيها زهرة برفقة جيرانها، أما الممثلين فقد أبدوا فرحتهم بنجاح العمل عن طريق مشاركة مجموعة صُور تعرض للمرة الأولى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الجمهور بدوره شارك آراءه بالعمل والحلقة الأخيرة عبر هاشتاق #صالون_زهرة وكان من بين التغريدات المتداولة:
"العمل جدا رائع! ويمكن النهاية كان لازم تكون بهيك طريقة لانه الكل كان ناطر فرحة زهرة بالرغم من كلشي صار معها..بس في شي لازم نحكيه انه الاحداث مو واضحة وكانت سريعة وفي امور ما تفسرت بالشكل الصح بالحلقة الاخيرة!مع هيك نادين ابدعت بالمسلسل برافو"

وتابع آخر "سوبر سوووبر حبيت النهاية ...حبيت انه أنس اتقبل وضع زهرة وحبها بكل ظروفها و حبيت أكتر انه زهرة عطيت لحالها فرصة و ما بقيت مسكرة عقلبها و خليت بنتها تعيش معها و هيدا أهم شي صار مبروك النجاح بتستاهلوا"

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وجاء في تغريدة أخرى "العمل بتحمل يكون 30 حلقة مو بس 15 حلقة، الكاست متكامل والأحداث حلوة وبتشد المشاهد وجمال وهضامة نادين لا يحكي عليهم..برافو من زمان ما شفنا هيك عمل حلو".

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