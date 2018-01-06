ليا قرص

اشترطت اللبنانية ليا قرص (12 عامًا) على تامر حسني أن يأخذ معها ومع ابنة اختها الصغيرة صورة "سيلفي" لتختاره كمدرب لها في برنامج " ذا فويس كيدز" الموسم الثاني الذي يعرض على شاشة " ام بي سي".

جاء شرط ليا برغم أنها من أشد معجبي تامر حسني وكانت تتمنى أن تشارك بالبرنامج ليختارها، فقامت بأداء أغنية "Rachel platten" التي اهتز صوتها خوفًا حين أدتها.

التالي هو السيلفي الذي طلبته ليا: