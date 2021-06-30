ليلى أحمد زاهر تتصدر الحديث بغنائها خلال حفل تخرجها برفقة شقيقتها!

أقيم أمس حفل كبير في مصر وتحديداً في منطقة الأهرامات بمناسبة تخرج الطلاب من الثانوية العامة وكان من بينهم ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك.

ما لفت الأنظار كان تقديم ليلى أحمد زاهر وصلة غنائية باللغة العربية والإنجليزية ضمن تشجيع والدها الممثل أحمد زاهر الذي كان يصرخ في الكواليس "أيواا يا ليلى"!..الجمهور بدوره تداول الفيديو على نطاق واسع ضمن تعليقات على موهبة ليلى.

بالحديث عن أحمد زاهر فقد شارك صُورة له برفقة ابنتيه وارفقها بتعليق: "بناتي_اتخرجوا_النهارده حاله غريبه اول مره احس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح و سعاده و فخر و خوف علي بكره و دموع مهو احنا المصريين نفرح او نحزن لازم نبكي مش عارف ليه ، احاسيس كتيره و مع بعض مره واحده بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله و الشكر لله علي كل السعاده اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك و ليلي و عقبال مني و نور و ربنا يفرحكم كلكم بولادكم ، ملك و ليلي بحبكم اوي و فخور بيكم قد الدنيا كلها"

أما زوجته هدى فقد علقت بـ "مش عارفه اوصفلكوا شعوري وانا شايفه بناتي بتخرجوا النهارده وهيدخلو مرحله جديده في حياتهم...سنين عمر وشقي وتعب ومذاكره وشخط ونطر وذاكري وركزي واحفظي والتزمي وبلاوي زرقا كتير اكيد كل ام واب فاهميني .. لكن الحقيقه لحظه ماشفت بناتي بيتخرجوا وانا في شريط طوييييل بيعدي قدام عنيا في كل الي حكيتهولكم ده .. شعوري متلخبط وحاسه احاسيس مش عارفه اوصفها ... كل الي بتمناه من قلبي في اللحظه دي ان ربنا يسعد كل الناس باولادها وبناتها ويشوفوهم في اعلي المراتب يارب ... مبروك حبيبات قلبي ونور عيوني بحبكم اوي وفخوره بيكم اوي"



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