ليلى اسكندر تنفعل على متابعة: طهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني!

ليلى اسكندر

قررت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عدم السكوت على أي هجوم يتعرض له ابنها أو تتعرض له بسبب جنسية زوجها، وقامت اسكندر بالرد بعنف على واحدة من مُتابعيها والتي هاجمتها بسبب جنسية زوجها يعقوب الفرحان السعودية وجنسية ابنها.

وكتبت اسكندر ردًا عليها: "برفع فيكي بلاغ وطهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين، كنت أسكت كتير على ناس متلك بس خلص لازم تنسجنوا".

وأضافت: " ما راح يفيدك الكره راح يرجعلك، أصبحت انا زبالة لأني أعيش ومتزوجة في السعودية؟ طيب سؤال ممكن اعرف كيف انت تكره شخص من دون ما تعرفوا؟ كيف تقرر تسبوا وتسب بلد كامل وانت بعمرك ما شفتوا ولا شفت البلد".

وتفاعل الجمهور مع اسكندر متضامنين معها ومؤكدين انها ردت بطريقة مناسبة تليق بالتعليق الذي وصلها، متسائلين عن سبب بعض التعليقات العنصرية وغير المناسبة.

يُشار إلى ان الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر كانت قد وضعت ابنها الاول يوسف من زوجها السعودي يوسف الفرحان، والذي انتقلت للعيش معه في السعودية.

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