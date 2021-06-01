وفاة محمد عبده تتصدر التريند….والجمهور في صدمة!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات بخبر وفاة فنان العرب محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

الأمر بدأ بأخبار متداولة غير أكيدة ليتحول بعدها إلى هاشتاق الأكثر تداولاً مما دفع عائلته للتصريح بأن الفنان بصحة جيدة في منزله ولا يعاني من أي شيء. الجمهور بدوره انتقد الأخبار المغلوطة المتداولة وعلقوا بعدة تغريدات ساهمت في زيادة التفاعل على الهاشتاق، وكان من بين التغريدات:

"حسبي الله على من صدر الإشاعة وروجها ..#فنان_العرب بخير وسلامة، عسى الله يخليه لنفسه وللوطن"... وتابع آخر "حسبي الله ونعم الوكيل في الناس الي تطلع اشاعات وفاه!؟ فعلا حسبي الله عليكم يبغوا الواحد يقول الله يفجع اهلكم فيكم!!!!غباء"...وجاء في تغريدة أخرى "قلبي وقف وش فيهم الناس يتمنون الموت لغيرهم من دون إحساس ولا ضمير"!

حسبي الله على من صدر الإشاعة وروجها ..#فنان_العرب بخير وسلامة، عسى الله يخليه لنفسه وللوطن. #وفاه_محمد_عبده pic.twitter.com/eNvPDp4UPS — عبدالرحمن الناصر #نعود_بحذر (@alnaser34) June 1, 2021

فنياً، يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي في الرياض يوم الجمعة الموافق 4 يونيو/حزيران المقبل، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتعد هذه الحفلة ثاني الحفلات التي ستقام في الرياض بعد عودتها مرة أخرى منذ جائحة كورونا، حيث يحيي الحفل الأول المطربة السورية اصالة نصري والمطرب الكويتي نبيل شعيل. وكشف الهيئة العامة للترفيه بدورها عن أسعار بيع تذاكر الحفل وتبدأ من 1500 ريال للشخص الواحد، شاملة وجبة عشاء، كما توجد طاولات متعددة الأشخاص.

أخر أعمال محمد عبده !

وفي وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان ( يا أمنيات)، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس. كما وأحيا المطرب محمد عبده، مؤخرًا حفلًا عن بعد، خلال عيد الفطر الماضي، وقدم خلاله باقة متميزة ومتنوعة من أجمل أغنياته .

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