ماذا قالت غادة عبد الرازق عن الأجر الذي تقاضته أنغام مقابل غناء تتر مسلسل "حدوتة مرة"؟

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق خلال حلولها ضيفة على إحدى المقابلات التلفزيونية، عن موضوع يتعلق بمسلسلها الرمضاني "حدوتة مرة" وعن الأجر الذي تقاضته الفنانة المصرية أنغام مقابل غناء تتر العمل، الذي كتب كلماته أيمن بهجت قمر ولحنه وليد سعد.

والمفاجئ في الأمر، وما أكدته غادة عبد الرازق، أن أنغام غنت تتر مسلسل "حدوتة مرة" دون أن تحصل على أي أجر، وقدمت هذا الشيء كهدية منها هي وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي ساهم أيضًا في توزيع الأغنية وعمل الموسيقى التوصويرية للمسلسل.

مسلسل "حدوتة مرة" من بطولة غادة عبد الرازق، ومجدي كامل، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف وسلمى أبو ضيف ومايان السيد وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.

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