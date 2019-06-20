ماذا قالت ليلى علوي عن صورة الطفلة التي قال الجميع أنها توأمها؟

انتشرت خلال الفترة الماضية صورة لطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشبه إلى حد كبير الفنانة المصرية ليلى علوي، وبسبب التطابق الكبير في الشكل والملامح، كان البعض قد أكد أن هذه الصورة للفنانة المصرية في طفولتها.

وبعد الكثير من القيل والقال حول الأمر، قررت ليلى علوي التعليق والتوضيح للجمهور، وأكدت أن الصورة المتداولة لا تعود لها وأن الطفلة في الصورة تشبهها فقط، وقامت بمشاركة الصورة على حسابها على موقع إنستغرام وعلقت: " البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا.. دي بنوتة فعلاً شبهي جداً جداً سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها".

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال ليلى علوي الفنية في رمضان 2016 من خلال مسلسل "هي ودافنشي"، ومنذ ذاك الحين غابت عن خارطة الدراما المصرية، ولكنها ستكون حاضرة من خلال السينما في أحدث فيلم لها بعنوان "التاريخ السري لكوثر".

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