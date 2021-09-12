شورت هيفاء وهبي يورطها مع هاني شاكر.. وماذا عن ملابس روبي؟

يبدو أن أصداء حفلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ما زال مُستمراً ليومنا الحالي على الرغم من انقضاء أكثر من 15 يوم عليه.

هذه المرة هيفاء وهبي عادت لتصدر حديث الجمهور من خلال الشورت الذي ارتدته بحفل مصر، إذ أن رئيس نقابة الفنانيين الفنان هاني شاكر قرر فتح تحقيق بسبب ما وصفه بـ "التجاوزات" من ناحية ملابس الفنانيين على المسرح، وهو ما أثار غضب الجمهور ومحبي هيفاء وهبي الذين شاركوا عدة تغريدات حول الوضع كان منها:

"سيبكم منه ده بيتكلم تصريحات ملهاش علاقة بالواقع و لبس هيفا الطبيعى فى الساحل الشمالى مش عارفه عينوه ليه".. وتابع آخر "تجاوزات وقرف اي ما كان في راقصات كانوا في الحفله كانوا بيصلوا يعني ده هيفا كانت لبس محتشم عنهم،حاجة مستفزة اوي ربنا يشفي كل مريض،معنو من بلدي بس اعتراض على كلام لان مفيش عدل في كلامه ..اتمنى ان يشيل هيفا من رأسه ويفكر في شعبه الاول"...

وجاء في تغريدة أخرى "إذا الجمهور كلهم لابسين شورت نساء ورجال ليش الفنان ماعنده حق يلبس شورت؟ وليش ما حكى شي عن روبي ولبسها وغيرها من الفنانات؟ ولا هاد النقيب ماعنده شي غير هيفاء! وصدقت هو نقيب موسيقى مو مفتي ديني لهيك ماله حق يتدخل بلبسها"!

الجمهور أيضاً وجه تساؤل حول ملابس الفنانة المصرية روبي والتي أحيت سلسلة حفلات في الساحل الشمالي طوال الفترة الماضية، إذ أن ملابسها تعتبر جريئة نوعاً ما ومع ذلك لم يتم محاسبتها بأي طريقة، إضافةً إلى وجود الراقصات في الحفلات واللواتي لم يتم التطرق إلى ملابسهن ايضاً.

قرارات جديدة من هاني شاكر !

في نفس السياق، كان هاني شاكر قد أطلق عدة قوانين جديدة فيما يتعلق بالحفلات الفنية في مصر من بينها منع الغناء المسجل أو استعمال الفلاش ميموري أو البلاي باك إضافةً إلى تواجد فرقة موسيقية مكونة من 10 أشخاص على الأقل، كما أطلق هاني قوانين حول طريقة تعامل الفنانين مع جمهورهم وأنهم مسؤولون عن تصرفاتهم وما يصدر عنهم على المسرح أمام الجمهور.

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