طليقة زوج أصالة نصري بـ وصلة رقص وكلام مُبطن.. هل اشتعلت الحرب؟

الفنانة السورية اصالة نصري هي الموضوع الأكثر تداولاً حالياً من بعد إعلان زواجها الرابع من الشاعر فائق حسن.

زوج أصالة نصري والذي هو فائق حسن تصدر إسمه محركات البحث بسبب فضول الجمهور حول قصته وزوجته الأولى وتفاصيل حياته. وبالعودة لتصريحات الشاعر السابقة فقد كان زواجه من مارتا حامد بعد إضراب امتد لسنوات عن الزواج بعد أن وجد فيه كل ما يبحث عنه في شريكة حياته.

مارتا حامد كانت قد شاركت في كليب لـ الفنان العراقي ماجد المهندس والذي حمل اسم "مو على كيفك" وصدر منذ حوالي الـ 8 سنوات عبر قناة روتانا. علاقة فائق ومارتا كانت قد انتهت بفترة بسيطة من دون أي يكون بينهما أي أطفال، ومن بعدها لم يتم تداول أي خبر عن طليقته حول ما إذا كانت قد تزوجت مُجدداً أو اختارت مهنة بعيدة عن الشهرة والأضواء، إلا أنه تم تداول صُورة قديمة جمعتهما معاً.

منذ ساعات تم تداول فيديو لـ مارتا على أنغام أغنية ماجد المهندس "الفاتنة"، وبدت مارتا غايةً في الجمال لدرجة أن الأغلب شبهها بـ أنجلينا جولي. الفتاة ارفقة إحدى صُورها بتعليق جاء فيه "عندما يمنحك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة"!...إذ أن البعض اعتبر كلماتها ما هي إلى كلام مُبطن لطليقها.

يذكر أن فائق حسن هو شاعر عراقي ويعمل كمدير أعمال للفنان ماجد المهندس ليومنا الحالي، كما تربطه علاقة جيدة بـ المستشار تركي آل الشيخ، ويضاف إلى ذلك أنه يملك تطبيق فن بوكس والذي يستضيف نجوم العالم العربي ضمن برودكاست أو حلقات صوتية.

أصالة نصري وفائق حسن!

يذكر أن أخبار زواج أصالة نصري وفائق حسن كانت قد تصدرت الحديث منذ ساعات بعد تداول صُور لهما معاً من داخل أحد المطاعم في السعودية، كما تم تداول صُورة لهما وهما يمسكان بعضهما يداً بيد خارج المطعم. أصالة لم تؤكد الخبر أو تعلنه بشكل رسمي إلا أنه تم تداول فيديو لها وهي تتحدث لـ أحدهم وتعلق بـ "صرت كنتكم"....

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