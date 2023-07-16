رواد السوشال ميديا ينشرون صورة قديمة لـ مارغروت روبي.. ويعلقون: "ليست هي"

يتصدر اسم الفنانة العالمية مارغروت روبي حديث السوشال ميديا والمواقع الإخبارية الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة مع بدء عرض فيلمها المرتقب باربي.

مارغروت روبي لا تشبه نفسها في الماضي

وكان اللافت تداول حساب خاص بالمشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مجموعة من الصور القديمة للنجمة العالمية، حيث بدأ الجمهور بإجراء مقارنة بين شكلها القديم والجديد.



وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد كبير بجمال روبي في الماضي ووصفوه بـ "الطبيعي" مؤكدين عدم وجود إلا فرق بسيط، إلا ان عدد كبير منهم اكد وجود العديد من الاختلافات ووصلت التعليقات إلى حد الإشارة إلى انها لا تشبه نفسها و"ليست هي"، كما قال البعض إنها لم تكن جميلة.

ومن الاختلافات التي ظهرت عند مقارنة الصور بين الماضي والحاضر هو أن عيون روبي بدت أصغر وأكثر انغلاقا قديماً بينما أصبحت كبيرة في الصور الحديثة.



بينما أكّد عدد من الجمهور بأن أنفها يبدو متغيّراً بالإضافة الى شفاها مرجحين السبب الى اجرائها عمليات التجميل والفيلر.



وصدمت الصور العديد من الأشخاص الذين اكّدوا بأنهم لن يثقوا بأي نجمة كما تساءل العديد منهم عن العلاجات التي لجأت لها مارغروت روبي.

في المقابل وصف قسم كبير من الجمهور هذه التعليقات بالمبالغ بها، مشيرين إلى أن التغييرات تعود إلى نحف وجه الفنانة العالمية وبعض التقنيات الخاصة بالمكياج ليس أكثر.

والجدير بالذكر أن روبي تقدم شخصية باربي في الفيلم الذي بدأ عرضه في السينمات العالمية، على ان يعرض في الشرق الأوسط نهاية الشهر الحالي.