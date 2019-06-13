مايا دياب تثير الجدل بعد ظهورها بفستان شفاف في إحدى حفلات الزفاف (صورة)

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل، وذلك بعد مشاركتها لأحدث إطلالاتها خلال إحيائها لإحدى حفلات الزفاف مؤخرًا، حيث اعتبرها الجمهور بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء بسبب الفستان الشفاف الذي أبرز مفاتن جسدها بوضوح.

و وظهرت مايا بإطلالة جريئة، مرتدية فستان "سيلفر" لامع، له فتحة واسعة من جهة الصدر، كما جاء شفافًا، وبدون "بطانة" فكشف عن جسدها، واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر "ويفي" مع مكياج "سموكي" مع الأقراط الألماسية.

وكانت إحدى المتابعات قد تركت تعليقًا على صورة فستان مايا دياب وقالت: " شن هذا الفستان استغفر الله اقعدي عريانه احسن من الي لابسته"، وكتب لها متابع آخر: " كنتي اطلعي بلا شي مصرا تفرجي للعالم".

من جهة أخرى، طرحت مايا دياب آخر أعمالها مع الفنان زياد برجي فيديو كليب "خسرنا بعض"، والذي حصد حتى الآن أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وإخراج كاميل طانويس.

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