مايا نعمة تُعلن زواجها من مدربها الرياضي..وهذه أول صورها بفستان الزفاف

أعلنت نجمة ستار أكاديمي والفنانة اللبنانية مايا نعمة عن زواجها بشكل رسمي من مدربها الرياضي شربل أبو خطار خلال تواجدهما في ولاية لاس فيغاس، وشاركت جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام أول صورة لها بفستان الزفاف الأبيض.

وظهرت مايا نعمة في الصورة التي أعلنت من خلالها زواجها وهي ممسكة بيد زوجها والتي كتب عليها: "لقد قالت نعم"، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "لقد قلت نعم..هو الشخص الذي سرق قلبي..والآن سأضيف اسمه الأخير إلى جانب إسمي..أحبك عزيزي".

من جهته، عبّر المدرب الرياضي شربل أبو خطار عن فرحته بزواجه من مايا نعمة، وشارك صورة أخرى يظهر فيها وهو يقبلها أثناء احتفالهما بهذه المناسبة، وترك تعليقًا على الصورة قال فيه: "الموسم لم ينتهي بعد..لقد فزت في عام 2019 وللأبد بالميدالية الألماسية مايا أبو خطار..أحبك".

والجدير ذكره أن هذا الزواج يعد الثاني لمايا نعمة، حيث أعلنت العام الماضي عن انفصالها من زوجها الأول موزع الموسيقي وليد عبد المسيح بعد زواج 7 سنوات، ونالت شهرتها من خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي في موسمه الثالث.

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