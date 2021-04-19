مسلسل الجاسوس لـ دارين حداد يثير الجدل ببوستر جريء وغير ملائم للموسم الرمضاني!

شاركت الممثلة التونسية دارين حداد البوستر الرسمي لمسلسل "الجاسوس" والذي يُعرض ضمن المنافسة الرمضانية للموسم الحالي 2021.

البوستر أثار الكثير من الجدل بسبب جرأته كما وُصفه الجمهور الذي أطلقوا عدة تعليقات منها "انتوا تعملوا ايه"...وتابع آخر "ده كدا مش الجاسوسه ده الحب كلو"..وجاء في تعليق أحدهم "مفيش فكرة أفيش ألطف من كده طيب"...

مسلسل الجاسوس تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول قضايا الجاسوسية وذلك بعدما التحق زياد بمنظمة استخباراتية وحتى لا ينكشف أمره، ترسل المنظمة إنسان آلي يشبهه ليحل محله وسط عائلته..أما عن بطولة العمل فيشارك فيه عدة أسماء من تونسي بينها لطفي العبدلي، رياض النهدي، لطيفة القفصي حمادي غوار، عبدالحميد قياس وغيرهم.

نبذة عن دارين حداد

ممثلة تونسي سافرت في عام 2011 إلى مصر ودرست في مدرسة خاصة بالتمثيل وأثناء زيارة النجم العربي عادل إمام إلى المدرسة تمكنت من لفت نظره بقدراتها التمثيلة فقدمها لابنه المخرج رامي إمام الذي أسند لها دور في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" في سنة 2012 ومن بعدها توالت الأعمال عليها والتي كان آخرها "سوق حرير" الذي عُرض خلال السنة الماضية 2020.

يذكر أن الممثلة كانت قد أثارت الجدل بعد أن دخلت في نوبة بكاء بعد وفاة كلبتها بعد أن صحبتها إلى طبيب بيطري للكشف عليها بعد إصابتها بوعكة، إلا أنه كل المحاولات باءت بالفشل لإنقاذها وظهرت من خلال الفيديو محاولة الطبيب للكشف على كلبتها، وسط حالة من البكاء من الممثلة.

وقالت دارين حداد، عبر فيديو تم بثه عبر استورى حسابها بموقع "إنستغرام""

"يمكن ما حد يستوعب علاقتى بيها أد إيه ولكنها روحى، وعلى فكرة في ثانية رجعت وما فهمتش حاجة مش مستوعبة كانت تلعب معايا في العربية وإحنا جايين في الطريق وفي ثانية رجعت".

وأضافت عن علاقتها بكلبتها: "كانت تلعب الصبح في الحديقة بالكورة، ومن لم يربي حيوانا لم يشعر بذلك الإحساس خصوصا لما يكون معاك سنتين وعامل حس في حياتك وما تقدرش تبعد عن ثانية، بديها حنان وحب وكل حاجة وهي كده برضه، مهما حكيت ما حدش يستوعب.. الأصدقاء والقريبين مني هم اللى بيستوعبوني".

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