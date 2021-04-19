مسلسل الطاووس مهدد بالإيقاف بسبب هذه الأمور!...

بعد عدة حلقات من مسلسل الطاووس صدر قرار رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن فتح تحقيق عاجل مع صناع المسلسل والقنوات التي تقوم بعرضه.

التحقيق جاء بسبب الشكاوى المتعددة من العمل الدرامي حول أنه يسيء للشعب المصري ويعكس صُورة غير أخلاقية عنه على آثر قضية الإغتصاب في العمل والتي قيل أنها مأخوذة من قصة فتاة الفيرمونت.

الخبر نال تفاعل واسع من الجمهور الذين أطلقوا هاشتاق "#ادعم_مسلسل_الطاووس" ضمن تفاعل كبير وعلى رأسهم الفنانة المصرية منى زكي التي أطلقت الهاشتاق عبر خاصية الستوري من خلال حسابها في انستقرام، كما أن الناقدة المصرية ماجدة خير الله خرجت عن صمتها وعلقت بـ

"طيب شوفوا حجه تانيه، غير الكود الاخلاقي لوقف المسلسل او محاربته! تابعت كل الحلقات التي عرضت من مسلسل الطاووس، ولم اجد فيه كلمه او مشهد يخدش الحياء، عمل تلعب بطولته السيده سميحه ايوب، وجمال سليمان والموهوبه جدا سهرالصايغ، واحمد فؤاد سليم، ومجموعه من الممثلين الشباب، ولايجد من يدافع عنه من ادعياء مناصرة الابداع ، ولا النقابات الفنيه! وفين الاشاوس بتوع طب نتفرج الاول وبعدين نحكم؟ اين اصواتهم المجلجله عن حريه الخيال وحق المبدع في العبث في التاريخ! طيب نحن امام مسلسل اجتماعي عن فتاه غلبانه تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعه من شباب ينتمون لعائلات ذات سلطه ونفوذ، ولاتجد من يساندها لاستعاده حقها ، وادانة المتهمين! حادث متكرر في ازمنه مختلفه ؟ لكن اللي علي دماغهم بطحه طالبوا بوقف المسلسل لانه يمس قضيه مشابهه متهم فيها بعض ابناء العائلات ذات النفوذ! مسلسل الطاووس عمل ابداعي محترم يستحق الاهتمام، عيب عليكوا وعلينا اذا وقفنا ساكتين امام محاوله لاغتيال عمل فني جاد مثل الطاووس"

يذكر أن العمل كان قد تصدر الترند منذ أيام بعد تداول مشهد اغتصاب شخصية "أمنية"، التي تجسدها الممثلة المصرية سهر الصايغ في مسلسل "الطاووس" تاركاً صدىً كبيراً في قلوب الجمهور لما حمله من مشاعر وظلم بحق الضحية التي تم تخديرها واغتصابها من قبل شباب أثرياء.

يذكر أن مسلسل الطاووس من بطولة كلا من : جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم وهبة عبد الغني ومها نصار ورانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني وفرح الزاهد .

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